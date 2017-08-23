У Києві правоохоронці вилучили понад 150 тонн контрафактного пального

Київською місцевою прокуратурою №2 спільно з органами податкової міліції у ході проведених обшуків у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах вилучено понад 150 тонн паливно-мастильних матеріалів, виготовлених із сировини сумнівного походження.

Встановлено, що посадові особи столичного підприємства, користуючись послугами фіктивних суб'єктів господарської діяльності, організували незаконну схему із реалізації на території міста Києва паливно-мастильних матеріалів (бензину та дизпалива), при цьому не маючи будь-яких документів щодо якості цієї продукції, а також дозволів на її виробництво та продаж.

На даний час до суду скеровано клопотання про накладання арешту на вилучене майно.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва