У Миколаєві прокуратура оскаржить домашній арешт для підозрюваного у вбивстві

У Миколаєві прокуратура оскаржить домашній арешт для підозрюваного у вбивстві

10:20 23.08.2017
У Миколаєві прокуратура оскаржить домашній арешт для підозрюваного у вбивстві

Процесуальним прокурором Миколаївської місцевої прокуратури № 2 готується апеляційна скарга на рішення Корабельного районного суду м. Миколаєва, який обрав для 29-річного раніше судимого миколаївця, підозрюваного у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень місцевому мешканцю, від яких він помер, запобіжний захід у виді домашнього арешту. 

Прокуратура вважає, що вказане рішення слідчого судді є необґрунтованим та таким, що підлягає скасуванню, та наполягатиме на застосуванні щодо підозрюваного виключного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як вже повідомлялось, трагедія сталася в ніч з 19 на 20 серпня поточного року у питному закладі по вул. Самойловича в Корабельному районі Миколаєва.

У ході розпиття спиртних напоїв у кафе між 37-річним миколаївцем виник словесний конфлікт з працівником бару через нібито неналежне обслуговування. Сварку нетверезого клієнта з барменом вирішив «владнати» чоловік, який у той момент проходив повз та став свідком з’ясування відносин.

Останній декілька разів вдарив потерпілого в обличчя, від чого той впав на підлогу й, більше не підвівся. Як з’ясувалося, травма голови, яку отримав відвідувач закладу, виявилась не сумісною з життям.

Упродовж кількох годин правоохоронцями зловмисника було затримано у порядку ст. 208 КПК України.  Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального Кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).

За матеріалами прес-служби прокуратури Миколаївської області

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