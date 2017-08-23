На Одещині викрито на хабарі начальника Подільської податкової інспекції

На Одещині викрито на хабарі начальника Подільської податкової інспекції

23:30 23.08.2017
На Одещині викрито на хабарі начальника Подільської податкової інспекції

Слідчими прокуратури Одещини спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України в області та працівниками Управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби в області під час одержання хабара викрито начальника управління Подільської об’єднаної державної податкової інспекції.

Встановлено, що посадова особа вимагала та отримала через посередника 300 доларів США хабара від підприємця за зменшення суми штрафних санкцій, нарахованих за результатами податкової перевірки, та не притягнення до відповідальності за виявлені порушення.Наразі проводяться першочергові слідчі дії.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України здійснюють слідчі прокуратури Одеської області.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області 

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