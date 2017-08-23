На Чернігівщині адвоката підозрюють у скоєнні п’яної ДТП із постраждалими

На Чернігівщині адвоката підозрюють у скоєнні п’яної ДТП із постраждалими

22:03 23.08.2017

Під процесуальним керівництвом прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло потерпілому середньої  тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286 КК України)

Слідством установлено, що у травні 2017 року адвокат, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем в одному із районних центрів області, здійснив наїзд на велосипедиста, яких рухався у попутному напрямку, внаслідок чого потерпілий отримав середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Особисто прокурором області адвокату, як спеціальному суб’єкту,  повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне та неупереджене дослідження усіх обставин злочину.

Санкція ч. 1 ст. 286 КК України передбачає покарання у виді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернігівської області

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