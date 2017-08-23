На Чернігівщині суд оголосив вирок двом чиновникам-корупціонерам

На Чернігівщині суд оголосив вирок двом чиновникам-корупціонерам

17:30 23.08.2017
На Чернігівщині суд оголосив вирок двом чиновникам-корупціонерам

Вироком апеляційного суду області 22.08.2017 за скаргою прокурора скасовано виправдувальний вирок суду першої інстанції стосовно колишнього керівника Головного управління ветеринарної медицини в Чернігівській області на начальника управління ветеринарної служби у Прилуцькому районі за фактом вимагання та отримання ними неправомірної вигоди від підлеглих за ненакладення на них стягнень та сприяння у проходженні служби (ч. 3 ст. 368 КК України).

Колегією суддів апеляційного суду ухвалено новий вирок, яким посадовців визнано винуватими у вчиненні  інкримінованого  злочину та призначено відповідно 6 та 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки, з конфіскацією  всього майна, крім їх житла.

Також застосовано додаткове покарання у вигляді позбавлення рангів державних службовців.

Вирок суду набрав законної сили з моменту його проголошення.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернігівської області

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