На Полтавщині депутата підозрюють у збуті наркотиків

Працівники Миргородської місцевої прокуратури спільно з поліцейськими місцевого відділу поліції та Головного управління Національної поліції в Полтавській області викрили у збуті наркотичних засобів та психотропних речовин одного з депутатів Миргородської міської рад

Встановлено, що зазначений громадянин за попередньою змовою з іншою особою систематично реалізовував жителям Миргорода наркотичний засіб канабіс та психотропну речовину амфетамін, отримуючи при цьому від 100 до 250 гривень (в залежності від виду та кількості проданого).

Після чергового факту збуту амфетаміну правоохоронці затримали підозрюваного у порядку ст. 208 КПК України.

Прокурор Полтавської області повідомив депутату про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин, вчинений повторно за попередньою змовою групою осіб).

За матеріалами прес-служби прокуратури Полтавської області