На Київщині СБУ затримала сільського голову на чималому хабарі

На Київщині СБУ затримала сільського голову на чималому хабарі

23:00 23.08.2017
На Київщині СБУ затримала сільського голову на чималому хабарі

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі сільського голову одного із населених пунктів Бородянського району Київщини.

Правоохоронці встановили, що сільський голова спільно з приватним землевпорядником вимагали двісті п’ятдесят тисяч гривень від місцевого мешканця за виготовлення технічної документації, прийняття та підписання позитивних рішень сільської ради про зміну цільового призначення земельної ділянки. Внаслідок оборудки зловмисники переоформили майже три гектари землі для ведення особистого селянського господарства під інше призначення – будівництво та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд.

Співробітники СБУ затримали зловмисників після отримання другої частини хабара у розмірі сім з половиною тисяч доларів. Сільського голову правоохоронці «взяли» на робочому місці, землевпорядника ‒ у Києві.

Наразі відбуваються обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів справи.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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