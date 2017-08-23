У Коблевому на базі відпочинку знайшли оголене тіло вбитої жінки

У Коблевому на базі відпочинку знайшли оголене тіло вбитої жінки

22:30 23.08.2017
У Коблевому на базі відпочинку знайшли оголене тіло вбитої жінки

Пізнього вечора, перебуваючи у відрядженні в селі Коблевому Березанського району Миколаївської області, патрульні отримали виклик: на території бази відпочинку лежить невідома особа.

Спільно з екіпажем поліції охорони патрульні прибули за вказаною адресою. Там правоохоронці виявили оголене тіло жінки без ознак життя. Поліцейські одразу ж викликали швидку допомогу. Медики констатували смерть жінки.

Очевидці події повідомили про те, що бачили, як знайомий їм чоловік зі слідами крові на тілі біг у напрямку моря.

Патрульні та працівники поліції охорони затримали схожого за описом чоловіка. Зі слів 41-річного затриманого, він уже раніше відбував покарання за навмисне вбивство.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Тепер слідчі будуть з'ясовувати, що ж насправді сталось тієї ночі та хто може бути причетним до смерті громадянки.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.