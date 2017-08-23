У Коблевому на базі відпочинку знайшли оголене тіло вбитої жінки

Пізнього вечора, перебуваючи у відрядженні в селі Коблевому Березанського району Миколаївської області, патрульні отримали виклик: на території бази відпочинку лежить невідома особа.

Спільно з екіпажем поліції охорони патрульні прибули за вказаною адресою. Там правоохоронці виявили оголене тіло жінки без ознак життя. Поліцейські одразу ж викликали швидку допомогу. Медики констатували смерть жінки.

Очевидці події повідомили про те, що бачили, як знайомий їм чоловік зі слідами крові на тілі біг у напрямку моря.

Патрульні та працівники поліції охорони затримали схожого за описом чоловіка. Зі слів 41-річного затриманого, він уже раніше відбував покарання за навмисне вбивство.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Тепер слідчі будуть з'ясовувати, що ж насправді сталось тієї ночі та хто може бути причетним до смерті громадянки.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області