В Івано-Франківську юні дівчата підступно обікрали свого знайомого іноземця

За допомогою до правоохоронців знайти викрадачів ноутбука звернувся 22-річний громадянин Замбії. Він повідомив, що річ пропала з його квартири, можливо тоді, коли він залишив незачиненими двері на балкон.

Отримавши інформацію про злочин, оперативники розпочали ряд пошукових заходів, які дали позитивний результат. Наступного дня правоохоронцями були встановлені особи, причетні до скоєння крадіжки. Ними виявились 17 та 18-річного віку дівчата, жительки Івано-Франківська, які до того ж товаришували із потерпілим.

Одного вечора, коли заявника не було вдома, зловмисниці через незачинений балкон проникли в середину квартири, звідки викрали ноутбук. Після чого, як пояснили правоохоронцям, чуже майно в подальшому мали намір реалізувати, але їхнім діям перешкодили поліцейські.

Поцуплений ноутбук вилучено та після проведення експертизи буде повернуто законному власнику. Наразі юним крадійкам оголошено про підозру у вчиненні крадіжки. Окрім того, правоохоронці перевіряють причетність їх до скоєння аналогічних злочинів.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області