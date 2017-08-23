У Дніпрі суд покарав водія за спротив поліцейським під час затримання

Близько 2-ї години дня патрульний екіпаж на Донецькому шосе помітив як автомобіль ВАЗ 21140 порушив ПДР, переїхавши стоп-лінію. Поліцейські зупинили авто. 29-річний водій заявив патрульним, що не вважає це порушенням й відмовився пред’являти документи.

Інспектори попередили чоловіка про відповідальність за це згідно ст.126 (Керування транспортним засобом особою без відповідних документів) та ст.185 (Злісна непокора законному розпорядженню поліцейського) КУпАП. Як наслідок, водія затримали та доставили до Індустріального відділку поліції.

Там охоронці порядку склали протоколи за ст.126 та ст.185 КУпАП та доставили громадянина до Індустріального районного суду. Голова суду розглянув відповідну справу. В результаті, суд постановив водію виплатити 425 гривень штрафу за порушення ст.126 КУпАП та відпрацювати 40 годин на громадських роботах за порушення ст.185 КУпАП.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпра