Необачний пішохід трагічно загинув під час ДТП неподалік від Львова

Дорожньо-транспортна пригода сталась напередодні о 23:44 на автодорозі Західний об’їзд міста Львова в селі Зимна Вода, Пустомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Ауді А4», 22-річний львів’янин, поза межами пішохідного переходу скоїв наїзд на пішохода, 53-річного мешканця одного з сіл Пустомитівського району.

Внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці події.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області