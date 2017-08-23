На Львівщині патрульні оперативно затримали автокрадія

На Львівщині правоохоронці викрили зловмисника, причетного до крадіжки з автомобіля.

Встановлено, що у Трускавці чоловік викрав з салону автомобіля гроші та ключі.

У Трускавецьке відділення поліції за допомогою звернувся 30-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що з салону його автомобіля ВАЗ, запаркованого по вулиці Мазепи у Трускавці, було викрадено гроші у сумі 1800 гривень та ключі від автомобіля.

Як встановили правоохоронці, до скоєння крадіжки причетний 45-річний мешканець Дрогобича.

Речові докази у зловмисника поліцейські вилучили. Наразі зловмисника перевіряють на причетність до скоєння інших злочинів, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України.

Проводяться слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області