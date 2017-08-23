На Львівщині патрульні оперативно затримали автокрадія

На Львівщині патрульні оперативно затримали автокрадія

16:00 23.08.2017
На Львівщині патрульні оперативно затримали автокрадія

На Львівщині правоохоронці викрили зловмисника, причетного до крадіжки з автомобіля.

Встановлено, що у Трускавці чоловік викрав з салону автомобіля гроші та ключі.

У Трускавецьке відділення поліції  за допомогою звернувся 30-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що з салону його автомобіля ВАЗ, запаркованого по вулиці Мазепи у Трускавці, було викрадено гроші у сумі 1800 гривень та ключі від автомобіля.

Як встановили правоохоронці, до скоєння крадіжки причетний 45-річний мешканець Дрогобича.

Речові докази у зловмисника поліцейські вилучили. Наразі зловмисника перевіряють на причетність до скоєння інших злочинів, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України.

Проводяться слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.