У Мукачеві поліцейські затримали двох братів за спробу жорстоко вибити борг

Вдень, близько 12:00, до чергової частини Мукачівського відділу поліції надійшло повідомлення від охоронця торгівельно-розважального комплексу про те, що на їхній території невідомі влаштували бійку.

На місці події поліцейські з`ясували, що двоє братів, уродженці Азербайджану, віком 22 роки, напали на 21-річного місцевого мешканця. Після чого хлопця посадили до автомобіля і вивезли до іншого мікрорайону Мукачева.

Працівники кримінальної поліції встановили, що між братами і мукачівцем, який у них підробляв вантажником, виникли неприязні стосунки через давні борги. Тож, стусанами хлопці намагалися вирішили давній конфлікт.

Однак, у сусідньому мікрорайоні працівники поліції затримали підозрюваних. За фактом хуліганських дій слідчий Мукачівського відділу поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Потерпілий 21-річний мукачівець так само розшукувався Святошинським управлінням поліції ГУНП в м.Києві за част.2 ст.185 Кримінального кодексу - Крадіжка. За фактом хуліганства тривають досудові перевірки.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області