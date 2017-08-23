У Запоріжжі поліцейські затримали юного, але серійного квартирного крадія

У Запоріжжі поліцейські затримали юного, але серійного квартирного крадія

15:40 23.08.2017
У Запоріжжі поліцейські затримали юного, але серійного квартирного крадія

Працівники управління карного розшуку спільно з працівниками кримінальної поліції Заводського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів безпосередньо після скоєння крадіжки затримали 19-річного мешканця міста.

«Зловмисник протягом 2016-2017 років на території міста Запоріжжя проникав через вікна та балкони до квартир, розташованих на першому та другому поверхах та скоював крадіжки майна громадян», - розповів начальник ГУНП в Запорізькій області Олег Золотоноша.

У день затримання лиходій вночі, через незачинене вікно, проник до квартири будинку по вулиці Історичній. Він скоїв крадіжку ноутбуку та телевізору. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Викрадене вилучено.

На теперішній час затриманого перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів. Чоловік обґрунтовано підозрюються у скоєнні 12 крадіжок з квартир у різних районах міста Запоріжжя.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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