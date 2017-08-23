На Львівщині під час ДТП автомобіль серйозно травмував велосипедиста
На Львівщині під час ДТП автомобіль серйозно травмував велосипедиста
Дорожньо-транспортна пригода сталась напередодні о 22:24 на вулиці Самбірській у місті Дрогобич.
Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Мерседес Бенц GL420», 32-річний житель Дрогобича, скоїв наїзд на велосипедиста, 58-річного місцевого мешканця.
Внаслідок наїзду велосипедиста госпіталізовано з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області