Поліція Херсонщини затримала банду телефонних шахраїв

Від дій телефонних аферистів постраждали жителі трьох районів Херсонської області: Каховського, Скадовського та Генічеського. Наразі відомо про сімох потерпілих.

Зловмисники завдали їм матеріальні збитки на суму понад 15 тисяч гривень. Поліцейські затримали шахраїв у місті Скадовськ. Це стало можливим завдяки вчасно отриманій інформації від пенсіонерки, у якої зловмисники вимагали 1000 доларів США за звільнення онука від кримінальної відповідальності.



Працівники поліції встановили особи зловмисників. Ними виявилися 21-річний студент з Харкова та 30-річний житель Луганської області, раніше судимий за крадіжки та грабежі.



- У нас є усі підстави вважати, що зловмисники гастролювали територією України. У містах вони знімали квартири і деякий час ошукували місцевих жителів. Номери стаціонарних телефонів та адреси шукали у загальнодоступних довідниках. У якості жертв обирали переважно людей похилого віку, - повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області полковник поліції Микола Цап.



Зловмисники діяли за певною схемою. Вони телефонували жертвам та представлялися працівниками правоохоронних органів. Пенсіонерам казали, що їх син чи онук скоїли правопорушення. За не притягнення родичів до кримінальної відповідальності, псевдоправоохоронці вимагали гроші. Коли жертви погоджувалися на умови, шахраї приїжджали за вказаною адресою та забирали готівку від 1000 до 6000 гривень.



Поліцейські затримали зловмисників у місті Скадовськ під час спроби отримання ними 100 доларів США від чергової жертви. Під час проведення санкціонованого обшуку у кімнаті готелю, де проживали шахраї, поліцейські вилучили канабіс та бульбулятори.



Затримані обґрунтовано підозрюються у 7 епізодах вчинення шахрайств. За усіма фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Також відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту».



Затримані перевіряються на причетність до скоєння аналогічних злочинів в інших регіонах України. Тож поліція просить громадян, які потерпіли від дій телефонних шахраїв, звертатися в поліцію, щоб зловмисники отримали заслужене покарання.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

