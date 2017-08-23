У Львові патрульні затримали чоловіка, який погрожував пістолетом таксисту

Сьогодні, близько опівночі, патрульні отримали від таксиста виклик на вулицю Лісну де невідомий чоловік погрожував йому пістолетом. Інспектори направилися до місця події та подзвонили заявнику.

Чоловік повідомив, що невідомий сів в інше таксі та рухається в сторону виїзду зі Львова, а він його переслідує на своєму автомобілі. Патрульні перебували з заявником на постійному зв’язку і він координував напрямок руху автомобіля з підозрюваним. На автодорозі Київ-Чоп, інспектори зупинили автомобіль таксі та надали вимогу повільно вийти всім з транспортного засобу. Водій та його пасажир вийшли з автомобіля.

Чоловік, якого згодом упізнав заявник, спробував непомітно викинути в траву предмет, схожий на пістолет. Його затримали та вділи кайданки. Водій таксі був наляканий та не знав, що його пасажира розшукує поліція. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Згодом заявник повідомив, що конфлікт почався коли він приїхав на виклик, проте відмовився везти клієнта, оскільки той перебував в стані алкогольного сп’яніння. Тоді чоловік витягнув предмет схожий на пістолет на почав погрожувати.

Таксист встиг втекти, а потім побачив що невідомий сів в інше таксі. 45-річного чоловіка доставили до відділу поліції, а предмет схожий на пістолет вилучили та передали на експертизу. Справу розглядають слідчі.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Львова

