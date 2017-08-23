На Харківщині поліцейські затримали "фантомаса", який напав на продавчиню

Оперуповноважені Краснокутського відділу поліції викрили у скоєнні злочину раніше судимого 18-річного молодика.

До чергової частини Краснокутського відділу надійшла заява від 53-річної жительки смт Костянтинівка. Вона розповіла, що близько 17:00 невідомий чоловік в балаклаві зайшов до магазину, в якому вона працює продавцем.

Погрожуючи предметом, схожим на рушницю, став вимагати гроші. Жінка почала кричати, молодик вдарив її по голові та зник у невідомому напрямку.



В результаті розшукових заходів зловмисника затримали. Під час відпрацювання в рамках операції «Мігрант» було встановлено, що молодик перебуває на території України без належно оформлених документів, тобто являється особою без громадянства.



Під час огляду у нього вилучили саморобний муляж рушниці та балаклаву. Молодик пояснив, що самостійно виробив муляж, щоб піти на злочин. Речові докази вилучені.



Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

