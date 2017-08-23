Поліція Тернопільщини розкрила вбивство жінки, тіло якої знайшли у ставку

Тернопільські оперативники встановили особу жінки, тіло якої виявили у ставку на Зборівщині, та затримали її вбивцю.

Спілкування жертви і вбивці почалося на сайті знайомств. І хоч обоє проживали на Львівщині, вперше та востаннє їхні шляхи перетнулися на Тернопіллі.

На родинному обійсті в Калинівці Зборівського району 26-річний львів’янин перебував з 4-річним малюком, залишивши вдома вагітну дружину. 38-річна сокільчанка на побачення зі своєю смертю приїхала близько опівночі в четвер, 17 серпня. Автобусом добралася до Золочева, а звідти – на таксі.