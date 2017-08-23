На Харківщині суд оголосив вирок двом квартирним крадіям

На Харківщині суд оголосив вирок двом квартирним крадіям

15:22 23.08.2017
На Харківщині суд оголосив вирок двом квартирним крадіям
Як повідомила начальник управління прокуратури області Тетяна Сотнікова, чоловіків засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
У квітні 2015 року двоє раніше судимих чоловіків вирішили підзаробити звичним для себе способом – пограбувати квартиру. З цією метою вони подобово орендували квартиру та викрали з неї всю побутову техніку.
 
На грабунку помешкання злодії вирішили не зупинятися. Дочекавшись господині квартири, накинули їй на голову наволочку та погрожуючи ножем вирвали сумку. Після чого з помешкання зникли.
 
Вже під час розслідування з’ясувалося, що один з подільників у лютому 2015 року вчинив серію нападів (3 епізоди) на жінок та викрав у своїх жертв сумки і мобільні телефони.
 
Одного із засуджених визнано винним за ч.2 ст. 185, ч.2 ст. 186, ч.2 ст. 187 КК України (крадіжка, грабіж, розбій).
Іншого – ч. 2 ст. 185, ч.2 ст. 187 КК України.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
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