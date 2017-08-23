На Сумщині нелюда судитимуть за звіряче вбивство власної матері

Білопільським відділом Конотопської місцевої прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 46-річного жителя Білопільського району, який до смерті забив свою матір. Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 121(умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

Подія сталась 21 червня поточного року. У 63-річної жінки та її сина ранок, як завжди, розпочався з розпитття спиртних напоїв. Через деякий час між ними виникла сварка, яка переросла в бійку. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння та маючи фізичну перевагу, чоловік почав наносити матері удари спочатку рукою, а коли вона впала на підлогу, то ще завдав їй два удари ногою по тулубу. Після чого пішов спати в іншу кімнату. Прокинувшись наступного дня, він виявив на підлозі тіло матері. Чоловік відразу викликав медиків, які констатували смерть жінки.

Як повідомила прокурор Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури Юлія Федоренко, за клопотанням прокуратури чоловікові було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області