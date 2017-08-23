В Одесі суд взяв під варту розбійника, який напав на цілу родину

В Одесі суд взяв під варту розбійника, який напав на цілу родину

21:00 23.08.2017
В Одесі суд взяв під варту розбійника, який напав на цілу родину

За клопотанням Одеської місцевої прокуратури №4 судом взято під варту підозрюваного у розбійному нападі з проникненням у житло (ч. 3 ст. 187 КК України).

Під час розслідування встановлено, що у серпні цього року 36-річний одесит прийшов до будинку по вул. Москеті, щоб забрати у господаря кошти, які той позичав. За висновками експертизи чоловік був нетверезий.  

Пошкодивши вхідні двері, зловмисник потрапив до приватного будинку, у якому знаходилася власниця житла з дочкою та подругою.

Спочатку чоловік погрожував каменем одній із жінок на подвір’ї. Потім зайшов до будинку, узяв зі столу кухонний ніж та продовжив вимагати кошти.

 Схопивши 12-річну дівчинку за волосся, нападник приставив ніж до горла дитини. У цей момент одна із жінок закричала, чим відволікла його увагу. Інша у цей момент вибігла по допомогу.

Чоловіка затримали співробітники поліції.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Суворовський відділ поліції.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.