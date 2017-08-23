В Одесі суд взяв під варту розбійника, який напав на цілу родину

За клопотанням Одеської місцевої прокуратури №4 судом взято під варту підозрюваного у розбійному нападі з проникненням у житло (ч. 3 ст. 187 КК України).

Під час розслідування встановлено, що у серпні цього року 36-річний одесит прийшов до будинку по вул. Москеті, щоб забрати у господаря кошти, які той позичав. За висновками експертизи чоловік був нетверезий.

Пошкодивши вхідні двері, зловмисник потрапив до приватного будинку, у якому знаходилася власниця житла з дочкою та подругою.

Спочатку чоловік погрожував каменем одній із жінок на подвір’ї. Потім зайшов до будинку, узяв зі столу кухонний ніж та продовжив вимагати кошти.

Схопивши 12-річну дівчинку за волосся, нападник приставив ніж до горла дитини. У цей момент одна із жінок закричала, чим відволікла його увагу. Інша у цей момент вибігла по допомогу.

Чоловіка затримали співробітники поліції.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Суворовський відділ поліції.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області