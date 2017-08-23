На Львівщині під час ДТП серйозно постраждали мотоцикліст та його пасажирка

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 18:00 на автодорозі Львів – Тернопіль.

Як попередньо встановили правоохоронці, сталося зіткнення автомобіля «ВАЗ 21011» під керуванням 25-річного мешканця одного з сіл Золочівського району з мотоциклом «Suzuki GSF600 BANDIT», яким керував 23-річний житель цього ж району.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали: мотоцикліст (діагноз «переломи верхньої головки лівої малогомілкової кістки, медіального відростка внутрішньої лівої великогомілкової кістки зі зміщенням, множинні забої та садна») та пасажирка мотоцикла, 23-річна мешканка Золочівського району (діагноз «закритий перелом кісток тазу без зміщення, множинні садна та забої»).

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін. Призначено експертизи.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області