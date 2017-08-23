У Львові сутенер-іноземець зманював дівчат за кордон

Встановлено, що це 32-річний громадянин Колумбійської республіки, йому загрожує від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі.

В рамках розпочатого кримінального провадження, передбаченого ч.2 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України, працівниками Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми за процесуального керівництва прокуратури Львівської області у Львові було затримано 32-річного громадянина Колумбійської республіки, який за попередньою змовою з групою осіб, серед яких і громадяни України, вербував молодих дівчат з метою подальшої сексуальної експлуатації в Іспанії.

Зловмисник обіцяв потерпілим роботу у готелях та нічних клубах, гарантував гарні умови праці, проживання у комфортабельних номерах готелів та високі заробітки, проте в результаті дівчата потрапляли в «сексуальне рабство».

Наразі вирішується питання про затримання правопорушника у порядку ст. 208 КПК України. Йому загрожує від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області