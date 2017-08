На Львівщині СБУ перекрила канал поставок психотропів в Україну

Співробітники СБУ перекрили потужний контрабандний канал поставок в Україну незареєстрованих лікарських засобів з вмістом псевдоефедрину.

Під час догляду автомобіля у пункті пропуску «Смільниця» правоохоронці виявили приховані від митного огляду понад п’ять тисяч пігулок, які використовуються наркоділками для виготовлення психотропних речовин амфетамінової групи. У вилученому препараті вміст прекурсору псевдоефедрин майже в сто разів перевищує дозволений законодавством обʼєм.

Вартість контрабандного препарату за цінами «чорного ринку» становить майже триста тисяч гривень.

Зі слів громадянки України, яка перебувала за кермом автомобіля, пігулки перевозилися до Львова для подальшої реалізації.

Слідчими СБ України відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх осіб, причетних до функціонування контрабандного каналу.

За матеріалами прес-центру СБУ

