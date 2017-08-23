На Львівщині жінку судитимуть за вбивство новонародженої дитини

За процесуального керівництва Радехівської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою жительки м. Броди у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.117 КК України (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини).

Нагадаємо, що у червні 2017 року, 30-річна жінка після народження власної дитини, загорнула її у поліетиленовий пакет та викинула у криницю на своєму подвір’ї. Унаслідок отриманих травм немовля загинуло на місці.

Обвинувальний акт у вказаному провадженні року скеровано для розгляду у Бродівський районний суд.

Горе-матері загрожує до п'яти років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області