На Донеччині жительку Слов’янську затримано за наркоторгівлю

Працівники Слов’янської місцевої прокуратури спільно з оперативними працівниками підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області затримали жінку, яка збувала на території міста наркотичний засіб – метадон.

Установлено, що мешканка Слов’янська 1986 року народження збувала громадянам наркотики. ЇЇ затримано після проведення другого етапу оперативної закупівлі наркотичних засобів, під час якої вона продала чоловікові два згортки з метадоном, на суму 700 грн.

За результатами проведеного санкціонованого обшуку за місцем мешкання затриманої виявлено та вилучено декілька згортків з наркотичними засобами та грошові кошти, отримані внаслідок незаконного збуту.

На теперішній час жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, а саме - незаконний збут наркотичного засобу.

До Слов’янського міськрайонного суду прокуратурою спрямовано клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває, призначено низку судових експертиз. Підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 4 до 8 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області