Під час ліквідації пожежі на Київщині трагічно загинув рятувальник

23 серпня о 04:27 до оперативно-диспетчерської служби Рокитнянського району надійшло повідомлення про загорання в Державному професійно-технічному навчальному закладі «Рокитнянський професійний ліцей».

За вказаною адресою негайно виїхало два відділення 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Рокитне.

По прибуттю о 04:27 до місця події розвідкою було виявлено задимлення в будівлі з підвального приміщення головного корпусу ліцею. О 04:58 ланкою ГДЗС виявлено загорання меблів в підвальному приміщенні. Існувала загроза поширення вогню на всю площу підвалу. До місця пожежі були спрямовані додаткові сили та засоби за підвищеним другим номером виклику.

О 06:20 пожежу локалізовано та о 07:30 повністю ліквідовано.

Під час виконання службових обов’язків на пожежі загинув рятувальник 18-ї ДПРЧ смт Рокитне Чубка Анатолій Володимирович 1970 р.н. Обставини загибелі з’ясовуються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області