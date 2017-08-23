На Прикарпатті СБУ виявила прикріплений до мосту вибуховий пристрій

На Прикарпатті СБУ виявила прикріплений до мосту вибуховий пристрій

14:40 23.08.2017
На Прикарпатті СБУ виявила прикріплений до мосту вибуховий пристрій

Співробітники Служби безпеки України виявили у Івано-Франківську вибуховий пристрій під пішохідним мостом.

На телефон довіри Управління СБ України в Івано-Франківській області надійшло повідомлення від місцевого жителя про помічений підозрілий предмет під пішохідним мостом в обласному центрі через річку Бистрицю-Солотвинську до села Загвіздя.

Слідчо-оперативна група правоохоронців, яка виїхала на місце події, виявила предмет, схожий на тротилову шашку з вибуховим механізмом. Вибухотехніки  знешкодили небезпечну знахідку на місці, підірвавши її.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, у рамках якого буде призначено низку експертиз та встановлено обставини події.

За матеріалами прес-центру СБУ

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