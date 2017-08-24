На Львівщині старенька спочатку продала хату, а тепер погрожує ії спалити

Правоохоронці встановлюють обставини події. За фактом відкрите кримінальне провадження.

У Золочівський відділ поліції звернувся 40-річний місцевий мешканець. Чоловік повідомив, що 70-річна жителька міста вимагає у нього 11 000 доларів США, погрожуючи спалити будинок.

Як встановили правоохоронці, понад два роки тому зловмисниця продала заявнику свій особняк з дотриманням усіх необхідних формальностей та з повним розрахунком за придбане житло. Після цього покупець позичив у жінки 100 тисяч гривень на ремонт цього будинку.

Коли чоловік з боргом розрахувався, кредиторка почала вимагати у нього доплату в розмірі 11 000 доларів. Жінка мотивувала це тим, що з моменту позики курс долара зріс більш ніж удвічі, і вона недоотримала значну суму коштів. При цьому обіцяла спалити будинок, якщо не отримає гроші.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.189 Кримінального кодексу України (вимагання).

Вчинення цього злочину карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Наразі триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області