У Харкові патрульні виявили у двох перехожих важкі наркотики

У Харкові патрульні виявили у двох перехожих важкі наркотики

14:00 24.08.2017
У Харкові патрульні виявили у двох перехожих важкі наркотики

Близько 14-ї години, на проспекті Перемоги поблизу одного із будинків поліцейські помітили трьох громадян, які, побачивши правоохоронців, явно занервували та намагалися уникнути зустрічі.

Згідно чинного законодавста, патрульні провели поверхневу перевірку осіб, в результаті якої виявили шприци із невідомою рідиною, схожою на наркотичну, а також речовини рослинного походження, ззовні схожі на "канабіс".

Громадяни від пояснень відмовились.

Для з'ясування всіх обставин поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу Шевченківського відділу поліції.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Харкова

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