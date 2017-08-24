Бойовика "ДНР", який три роки ховався від правосуддя, затримала поліція

Поліція Лиману затримала мешканця району, який три роки приховував факт своєї служби на бойовиків.

Після звільнення регіону від окупації 20-річний чоловік залишався за місцем проживання, розраховуючи, що про нього «забудуть». В ході проведення оперативно-профілактичних заходів він був виявлений та затриманий.

У квітня 2014 житель села Дробишеве Лиманського району 1997 року дізнався від знайомих, про те, що бойовики шукають бажаючих для "роботи" на своєму блокпосту, розташованому на трасі неподалік. Чоловік прийшов до них і був відразу ж прийнятий.



Згодом він зрозумів, що його "трохи обдурили": перевіряв транспорт він все у тому ж "громадському" одязі та без екіпіровки, обіцяну "зарплату" йому не платили, а "русский мир" все ніяк не наступав ...



Незабаром чоловік покинув ряди бойовиків і активну фазу антитерористичної операції, що проводилась українськими військовими, пересидів у своєму селі. Згодом він вирішив нікуди не їхати, сподіваючись, що про його роботу на окупантів не впізнають, однак, за три роки про його минуле дізналися співробітники Лиманського відділення поліції.



За даним фактом проводиться перевірка за ч. 2 ст. 260 «Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності» Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

