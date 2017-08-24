Запорізькі поліцейські затримали росіянина, що перебував у кримінальному розшуку

Запорізькі поліцейські затримали росіянина, що перебував у кримінальному розшуку

18:00 24.08.2017
Запорізькі поліцейські затримали росіянина, що перебував у кримінальному розшуку

Поліцейські під час операції «Мігрант» затримали громадянина Російської федерації, який скоював крадіжки на території Василівського району та ухилявся від явки до суду.

В ході проведення профілактичних заходів «Мігрант» працівники сектору кримінальної поліції Дніпрорудненського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області затримали громадянина Російської Федерації 1988 року народження.

Встановлено, що чоловік скоював крадіжки з приватних домоволодінь мешканців Василівського району. Йому повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та обвинувальний акт направили до суду. Іноземець ухилявся від явки до Василівського районного суду Запорізької області, тому його оголосили у розшук.

Згідно ухвали Василівського районного суду Запорізької області правопорушника затримали та доставили до ізолятора тимчасового тримання.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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