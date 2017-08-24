На Тернопільщині суд обрав запобіжний захід безжальному вбивці жінки

На Тернопільщині суд обрав запобіжний захід безжальному вбивці жінки

20:00 24.08.2017
На Тернопільщині суд обрав запобіжний захід безжальному вбивці жінки

Прокуратурою Тернопільської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство) стосовно раніше судимого жителя Львівщини.

Нагадаємо, що 20 серпня 2017 року у ставку неподалік с.Калинівка Зборівського району було виявлено тіло жінки з ознаками насильницької смерті. Слідчо-оперативними заходами встановлено підозрюваного у скоєнні злочину.

Ним виявився раніше судимий за крадіжку та шахрайство уродженець Львівщини, що зараз мешкає разом із вагітною дружиною в одному із сіл Зборівського районуна Тернопільщині. За словами підозрюваного, із потерпілою, жителькою Львівщини, він познайомився у соцмережах. Вона приїхала у село, де він мешкав, на таксі, якийсь час вони провели разом, а потім між ними виник конфлікт, що завершився трагічно для жінки.     

Чоловік задушив її, потім прив‘язав камінь до тіла і викинув у водойму.  

Злочин викрито разом з працівниками поліції. 22 серпня 2017 року підозрюваного затримали на ринку у Львові, де чоловік працював вантажником.

Тернопільський міськрайонний суд, погодившись із позицією прокурора, обрав підозрюваному у вбивстві запобіжний захід – взяття під варту на 60 діб без права внесення застави.

За матеріалами прес-служби прокуратури Тернопільської області 

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