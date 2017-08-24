У Львові поліція прикрила чи то салон, чи то бордель для іноземців

У Львові поліція прикрила чи то салон, чи то бордель для іноземців

23:00 24.08.2017
У Львові поліція прикрила чи то салон, чи то бордель для іноземців

Встановлено, що клієнтами закладу в основному були іноземці.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.2 ст.303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, працівниками Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1 22 серпня у Львові було затримано чотирьох осіб, один з яких є громадянином Ізраїлю, а також працівників салону еротичного масажу, в якому надавалися платні сексуальні послуги.

Встановлено, що клієнтами закладу в основному були іноземці. Вартість години послуг коштувала від 900 гривень, з яких 30 відсотків отримували дівчата-масажистки.

Правоохоронці затримали іноземця в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу. З іншими правопорушниками проводяться слідчі дії.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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