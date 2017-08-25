На Донеччині затримано злодія, якого розшукували за цілу низку злочинів

Слов’янські поліцейські затримали чоловіка, який переховувався від покарання пов’язаного з позбавленням волі.

34 – річний житель Слов’янського району навесні поточного року був засуджений до позбавлення волі за крадіжку та незаконне зберігання наркотичних речовин. Щоб не потрапити до в’язниці чоловік змінив місце проживання та уникав будь яких зустрічей з правоохоронцями.

На початку року затриманий обікрав свого роботодавця. Чоловік викрав різноманітні електроінструменти. За даним фактом проводилась перевірка за ч. 3 ст. 185 «Крадіжка» Карного кодексу України.

Крім цього, через деякий час чоловік попався поліцейським з наркотичною речовиною. По двом фактам була зібрана вся необхідна доказова база, і кримінальне провадження з обвинувальним актом було направлено до суду.



За рішенням суду на підставі ч. 1 ст. 70 «Призначення покарання за сукупністю злочинів» Кримінального кодексу України, правопорушнику призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 3,2 року.

Сподіваючись уникнути покарання, чоловік разом зі своєю родиною змінили місце проживання.



Проте це йому не допомогло, засуджений був затриманий і поміщений в ізолятор тимчасового тримання, звідки в подальшому відправиться в місця позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

