На Закарпатті депутата судитимуть за неподання електронної декларації

Прокурором Закарпатської області повідомлено про підозру одному з депутатів сільської ради Ужгородського району про умисне неподання електронної декларації.

Відповідно до вимог КПК України, прокурор Закарпатської області Володимир Гаврилюк повідомив про підозру одному з депутатів Тарновецької сільської ради Ужгородського району у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, тобто умисне неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Того ж дня за процесуального керівництва Ужгородської місцевої прокуратури складено обвинувальний акт за вказаним фактом та скеровано його для розгляду до Ужгородського міськрайонного суду.

Згідно з санкцією статті 366-1 КК України за вчинення даного злочину передбачено покарання у вигляді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області