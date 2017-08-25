На Закарпатті іноземця засуджено за переправлення нелегалів черз кордон

За принципової позиц ії прокуратури, вироком Хуського районного суду засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна громадянина Сомалі за спробу незаконно переправити через державний кордон України в Європу двох громадян Ефіопії (ч. 3 ст. 332 КК України).

Завдяки скоординованій та злагодженій роботі прокуратури області та Управління СБУ в Закарпатській області наявні позитивні тенденції у сфері протидії незаконній міграції.

Зокрема, Хустським районним судом завершено розгляд обвинувального акту скерованого прокуратурою області за обвинуваченням громадянина Сомалі, який спільно із громадянами України, намагались незаконно переправити до однієї з країн Європейського Союзу двох громадян Ефіопії за винагороду у розмірі 5000 тисяч доларів США.

Однак, злочинний намір не вдалося довести до кінця, адже нелегальні мігранти були затримані прикордонним нарядом Мукачівського прикордонного загону на території Вишківської селищної ради, Хустського району, на відстані близько 500 метрів до лінії державного кордону України.

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області