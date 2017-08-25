На Закарпатті суддю районного суду викрили на вимаганні хабара

Внаслідок результативної співпраці працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю управління Служби безпеки України в Закарпатській області та слідчого відділу прокуратури Закарпатської області, затримано при одержанні неправомірної суддю Берегівського районного суду (ч. 1 ст. 14, ч. З ст. 368 КК України).

Встановлено, що суддя через адвоката, (який є його родичем) вимагав від закарпатця 500 дол США за прийняття рішення щодо закриття протоколу про вчинення чоловіком адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП – керування автомобілем у стані алкогольного сп`яніння.

Разом з цим, адвокат за свої посередницькі послуги вимагав сплатити йому окремо грошові кошти в сумі 2000 грн., на що чоловік також погодився.

Наразі суддю Берегівського районного суду та адвоката затримано. Проводяться першочергові слідчі дії.

За вчинення даного злочину затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.

За матеріалами прес-служби прокуратури Закарпатської області