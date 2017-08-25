Двох жителів Рівненщини засуджено за зухвалу крадіжку, - прокуратура

Сарненський районний суд підтримав позицію прокуратури та, розглянувши обвинувальний акт стосовно 24 та 33-річних жителів Рокитнівського району визнав останніх винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України (таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена повторно за попередньою змовою групою осіб).

Публічне обвинувачення підтримували працівники Сарненської місцевої прокуратури.

В ході судового розгляду кримінального провадження на підтвердження вини обвинувачених прокуратура надала суду та обґрунтувала переконливі і беззаперечні докази.

Так, встановлено, що у вересні 2016 року в темну пору доби, двоє раніше неодноразово засуджених чоловіків за вчинення злочинів проти власності, з метою збагачення за рахунок викрадення чужого майна, прибули до одного з магазинів смт. Рокитне, де проникли до нього та викрали товарно-матеріальні цінності на загальну суму близько 4 тис грн.

Вироком Сарненського районного суду від 18.08.2017 24-річного чоловіка засуджено до 5 років позбавлення волі, а 33-річного чоловіка засуджено до 3 років 6 місяців позбавлення волі.

Слід зазначити, що обвинувальний вирок суду не набрав законної сили, учасники судового провадження мають право його оскаржити в апеляційному порядку в передбачений законом термін.

За матеріалами прес-служби прокуратури Рівненської області