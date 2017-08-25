У Запоріжжі СБУ затримала на хабарі офіцера патрульної поліції

У Запоріжжі СБУ затримала на хабарі офіцера патрульної поліції

19:00 25.08.2017
У Запоріжжі СБУ затримала на хабарі офіцера патрульної поліції

Інспектора патрульної поліції Запоріжжя затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Правоохоронці встановили, що лейтенант поліції вимагав з місцевого мешканця десять тисяч гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності за нібито керування авто у стані алкогольного сп’яніння. Раніше оперативники спецслужби задокументували ще декілька фактів вимагання поліцейським грошей з водіїв.

Співробітники СБ України затримали зловмисника у центрі міста, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Хабар від водія поліцейський отримав під час чергування.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення поліцейському про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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