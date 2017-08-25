У Кривому Розі розлючений вітчим кинувся з ножем на пасинка

У Кривому Розі розлючений вітчим кинувся з ножем на пасинка

20:00 25.08.2017
У Кривому Розі розлючений вітчим кинувся з ножем на пасинка

Конфлікт між колишнім вітчимом та пасинком тривав вже не один рік. Однак досяг свого апогею ввечері, коли вітчим, як останній аргумент у сварці, використав складний ніж. 29-річний чоловік отримав ножове поранення у живіт.Подія трапилась у місті Кривий Ріг.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за кваліфікуючими ознаками відразу двох статей: ст.124 (умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця) ККУ та ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) ККУ.

Наразі встановлюються усі обставини справи.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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