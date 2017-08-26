Посадовця львівського аеропорту судитимуть за отримання хабара

Працівники прокуратури Львівської області скерували до суду обвинувальний акт за ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) щодо посадовця державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Д.Галицького», який вимагав 40 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Винахідливий чоловік поставив вимогу представнику підрядника, який проводив ремонтні роботи на підприємстві, що підпише акт виконаних робіт лише після того, як отримає 3-5% коштів від їх вартості.

Зазначимо, що ремонт даху складу, телескопічних трапів та капремонт пропускного пункту оцінили на понад 1,5 млн грн.

Нагадаємо, що у рамках розслідування кримінального провадження, охочого до легкої наживи службовця, правоохоронці затримали «на гарячому».

Раніше, Галицьким судом м. Львова підозрюваного відсторонено від займаної посади та обрано запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 40 мінімальних заробітних плат (66 800 грн).

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 10 років, конфіскація майна, трирічне позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області