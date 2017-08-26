Прокуратурою доведено вину в.о. начальника Івано-Франківської митниці ДФС

Прокуратурою доведено вину в.о. начальника Івано-Франківської митниці ДФС

00:00 26.08.2017
Прокуратурою доведено вину в.о. начальника Івано-Франківської митниці ДФС

Завдяки принциповій позиції прокуратури Івано-Франківської області судом визнано винним у вчиненні правопорушень, пов’язаних з корупцією, виконувача обов’язків начальника Івано-Франківської митниці ДФС (на час вчинення правопорушення), який порушив вимоги ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції».

Встановлено, що виконувач обов’язків заступника начальника Івано-Франківської митниці не повідомив безпосереднього керівника про реальний конфлікт інтересів, прийняв рішення у формі резолюції на судовій ухвалі, яка стосувалася його особисто, та надав вказівку юридичній службі залишити дану ухвалу суду без руху.

Апеляційним судом області апеляційну скаргу захисника залишено без задоволення, рішення Івано-Франківського міського суду від 23.03.2017 про визнання виконувача обов’язків начальника Івано-Франківської митниці ДФС винним у вчиненні правопорушень, пов’язаних з корупцією, за ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП (запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) – без зміни.

За матеріалами прес-служби прокуратури Івано-Франківської області

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