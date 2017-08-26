На Харківщині поліцейські затримали зловмисника, який намагався згвалтувати восьмирічну дівчинку

На Харківщині поліцейські затримали зловмисника, який намагався згвалтувати восьмирічну дівчинку

13:00 26.08.2017
На Харківщині поліцейські затримали зловмисника, який намагався згвалтувати восьмирічну дівчинку

Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Зловмисником виявився 25-річний житель села Яковенково
До Балаклійського відділу поліції за допомогою звернулася місцева мешканка. Жінка повідомила, що невідомий чоловік намагався задовольнити свої статеві пристрасті неприродним способом з її 8-річною донькою.

"Дівчинка приїхала у гості до дідуся з бабусею в село. Протягом дня дитина бавилася на дитячому майданчику біля будинку. На вулиці до неї підійшов невідомий чоловік, який мешкав по сусідству та запросив до себе погратись на комп'ютері. Вдома зловмисник став схиляти до статевого акту неприроднім способом, - повідомив начальник Балаклійського відділу поліції Сергій Зінчук. - Потерпіла почала плакати та втекла додому».
За лічені хвилини співробітники групи реагування патрульної поліції розшукали, затримали та доставили зловмисника у відділ. Ним виявився 25-річний раніше не судимий мешканець села Яковенково.

Слідчими затримано чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Призначено ряд експертиз. Проводиться досудове розслідування за частиною 3 статті 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10-ти до 15-ти років.
Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації
поліції Харківської області 

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