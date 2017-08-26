Під час святкування в Умані на дітей впала частина сцени

Кримінальне провадження відкрито за частиною 1 статті 271 Кримінального кодексу України. Постраждалих дітей доставлено до лікарні.

Під час святкового концерту з нагоди Дня Незалежності на центральній площі міста Умань на дітей, які знаходились біля сцени впало сценічне обладнання. Внаслідок падіння постраждало шестеро дітей віком від 11 до 14-років. Дітей доставлено до лікарні. Всі обставини події встановлюються. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області