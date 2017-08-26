На Закарпатті неповнолітній разом з двома братами побив свого сусіда

Поліція за даним фактом проводить розслідування, молодим людям за скоєне ними кримінальне правопорушення слідчий повідомив про підозру.

Троє місцевих мешканців віком 17-ти, 19-ти та 21-ого року, усі жителі селища Воловець, через не вирішений конфклікт побили свого 28-річного сусіда по вулиці, коли той повертався додому. Медики діагностували у потерпілого тілесні ушкодження, що спричинили

короткочасний розлад здоров'я.

«Усім трьом учасникам бійки повідомлено про підозру у скоєнні ними злочину,

передбаченого ч. 2 ст. 296 КК України «Хуліганство, вчинене групою осіб», яке карається обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років. Окрім цього, відносно

старшого з братів наразі триває судовий розгляд за підозрою у вчиненні ним крадіжки», – розповідає слідчий Воловецького відділення поліції,

який розслідує справу.

Слідство у цій справі триває.

За матеріалами відділу комунікації поліції Закарпатської області