В Україні за добу двоє дітей фатально загинуло від електроструму

В Україні за добу двоє дітей фатально загинуло від електроструму

16:00 26.08.2017
В Україні за добу двоє дітей фатально загинуло від електроструму

У першому випадку 14-річний мешканець Харківського району  разом з компанією перебував на металевих конструкціях залізничного мосту. Під час гри хлопець втратив рівновагу, схопився за електричний дріт та впав з триметрової висоти. До лікарні підлітка доставили в тяжкому 
непритомному стані з ураженням електричним струмом. Незважаючи на зусилля лікарів, хлопчик помер в реанімації, не приходячи до тями.

В Тернопільській області також в реанімаційному відділенні лікарні від ураження струмом загинув півторічний хлопчик. Як повідопляють правоохоронці, дитина перебувала без нагляду дорослих у кімнаті. Хлопчик взяв у руки переносну лампу, підключену до електромережі. У наслідок цього він отримав ураження струмом та опік долоні, не сумісні з життям.

За цими фактами проводится розслідування.

За матеріалами Департаменту комунікації Національної поліції України

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