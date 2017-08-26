Звалище медичних відходів влаштували прямо біля одного із сіл Київщини

Незаконне звалище медичного сміття виявлено у лісосмузі в одному з сіл

Вишгородського району. Десятки мішків з медичними шприцами, контейнерами та іншими відходами органічного походження лежали просто неба.

На місці події працювали працівники Вишгородського відділу поліції

та задокументували незаконне звалище специфічного сміття. Наразі поліцейські встановлюють медичний заклад, підрядників та інших осіб, які порушили умови договору з утилізації медичних відходів. Також проводять необхідні слідчі заходи щодо встановлення осіб, причетних до забруднення навколишнього середовища.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає накладення штрафу до двохсот

неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення права

обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За матеріалами Департаменту комунікації поліції Київської області