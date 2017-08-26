Звалище медичних відходів влаштували прямо біля одного із сіл Київщини

Звалище медичних відходів влаштували прямо біля одного із сіл Київщини

17:00 26.08.2017
Звалище медичних відходів влаштували прямо біля одного із сіл Київщини

Незаконне звалище медичного сміття виявлено у лісосмузі в одному з сіл 
Вишгородського району. Десятки мішків з медичними шприцами, контейнерами та іншими відходами органічного походження лежали просто неба.

На місці події працювали працівники Вишгородського відділу поліції 
та задокументували незаконне звалище специфічного сміття. Наразі поліцейські встановлюють медичний заклад, підрядників та інших осіб, які порушили умови договору з утилізації медичних відходів. Також проводять необхідні слідчі заходи щодо встановлення осіб, причетних до забруднення навколишнього середовища.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 239 (забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України. 
Санкція статті передбачає накладення штрафу до двохсот 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За матеріалами Департаменту комунікації поліції Київської області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Олександр Мусієнко
Керівник Центру військово-правових досліджень
Участь військ НАТО у параді до Дня Незалежності - відвертий піар
18.08.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи завершиться справа проти Шабуніна його ув'язненням?
17.08.2017
Тарас Березовець
Політтехнолог, директор консалтингової компанії Berta Communications
О якобы поставках Украиной ракетных двигателей в Северную Корею
15.08.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.