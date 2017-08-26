На Одещині троє зловмисників з битами напали на журналіста

Інцидент стався, коли чоловік повертався додому на своєму авто. На проїжджій частині він побачив засіб для зупинки транспорту, зупинився

та вийшов з машини. В цей момент троє осіб в балаклавах і з битами напали на нього й нанесли тілесні ушкодження.

За словами Дмитра Головіна, завдяки злагодженим та професійним діям співробітників Овідіопольського ВП та працівників прокуратури Одеської області особи трьох зловмисників встановлені. Це жителі м. Чорноморська.

Їх доставлено до Овідіопольського відділу поліції та в порядку ст. 208 КПК України затримано.

«За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії по встановленню замовника вказаного зухвалого злочину», - зазначив керівник обласної поліції.

За матеріалами відділу комунікації поліції Одеської області